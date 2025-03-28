Угода зі США не буде підписана, якщо це загрожуватиме вступу в ЄС, – Зеленський
- Україна не підпише угоду про корисні копалини зі США, якщо це загрожуватиме вступу до ЄС. Про це заявив Володимир Зеленський.
- Президент наголосив, що угоду повинні перевірити юристи, і вона буде прийнята лише за відсутності загроз.
Україна не буде підписувати угоду про корисні копалини зі США, якщо це загрожуватиме вступу до Європейського Союзу. Новий текст угоди від партнерів наша держава отримала у п'ятницю, 28 березня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.
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Зеленський розповів деталі про нову угоду
Під час спілкування з представниками ЗМІ президент повідомив, що офіційно Україна отримала від США новий варіант угоди про копалини сьогодні – у п'ятницю, 28 березня.
Офіційно, знов-таки, і це важливо, українська сторона, а саме Кабінет міністрів України, а саме мій офіс, ми офіційно сьогодні нотою отримали варіант або пропозиції США,
– повідомив Зеленський.
Президент додав, що якийсь час тому новий текст угоди отримала віцепрем'єрка Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Бессентом. Зеленський наголосив, що наразі ще варто порівняти, чи США надіслали ту саму угоду, що була раніше, чи новий документ. За його словами, в угоді щодо копалин, який сьогодні отримала Україна, багато всього, "про що не йшлося, а також з'явилися деякі речі, які раніше сторони вже відкидали".
Нині Зеленський наголосив, що з угодою повинні попрацювати юристи на вищому рівні.
"Нехай вони порівняють всі ці угоди, їх вже дуже багато, і я буду сприймати угоду, яку офіційно отримала наша сторона", – додав Зеленський.
Крім того, український гарант наголосив, що не підпише угоду, якщо вона буде загрожувати вступу до ЄС.
У Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс – до ЄС… Є дуже важливі реформи, є відповідні кроки. Ніщо, що може загрожувати вступу України до ЄС, не може бути сприйнято,
– наголосив президент.
Резюмуючи відповідь на питання журналістів, Зеленський додав, що розгляне угоду, "коли там не буде відповідних законодавчих загроз".