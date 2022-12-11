Останній день "cовка": як події в Біловезькій Пущі змінили світ, але не Росію

8 грудня 1991 року у Біловезькій Пущі офіційно помер СРСР – сталася та сама "найбільша геополітична катастрофа 20 століття", як вважає російський диктатор Путін. Нині він має шанс побачити ще одну. Цього разу дещо меншого масштабу, проте, смертельну для "русского міра", як явища.

Нині Росія здійснює відкриту агресію та геноцид і поруч з КНДР і Іраном є уособленням зла для всього світу. Втім, існує думка, що такою держава зі столицею у Москві була не завжди – нібито вона мала шанс на демократичний розвиток, який перервали розстріл "Білого дому" та наступна війна у Чечні. Звісно, це не так, Росія ніколи не відмовлялася від своєї імперської суті, інша справа, що було невеличке "віконце", коли у росіян були руки закороткі. 24 канал згадує грудневі події 1991 року в Біловезькій Пущі та офіційну смерть СРСР.

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Парад суверенітетів

Мовиться про невеликий період у декілька місяців, коли Москва так ослабла, що не змогла втримати свої республіки-сателіти, а насправді – колонії. Апогеєм безпорадності став серпневий путч, який лише пришвидшив розв'язку. Слабкістю "центру" скористалися на місцях та влаштували "парад суверенітетів" – у Москви просто не було ресурсів, щоб цьому завадити. Але не бажання.

Новообраний президент України Леонід Кравчук поїхав до Мінська з результатами референдуму 1 грудня, які підтвердили та легітимізували відновлення української Незалежності. Натомість російський лідер Борис Єльцин, який раптово, проте, цілком очікувано після обрання президентом Росії, став фанатом Новоогарьовського процесу, мав план збереження старої імперії під новою назвою.



Через два тижні після підписання Біловезької угоди в Алмати до неї приєдналися інші колишні республіки СРСР. На фото: Леонід Кравчук, Нурсултан Назарбаєв, Борис Єльцин, Станіслав Шушкевич / фото Getty Images

У Біловезькій Пущі його план провалився: досвідчені бюрократи переграли колегу та "впарили" Єльцину в обмін на визнання власної незалежності щось під назвою "Співдружність Незалежних Держав" або СНД. Локомотивом процесу став саме обережний Кравчук, якому вистачило хисту не повторювати помилок Грушевського і компанії.

У Кравчука були міцні позиції:

відбувся всенародний референдум про незалежність,

він склав присягу президента,

Верховна Рада України ухвалила "Послання до парламентів і народів усіх країн", у якому заявила, що "договір 1922 року про утворення Союзу РСР Україна вважає відносно себе недійсним і недіючим".

Історичну угоду підписали неподалік кордону із Польщею, у Брестській області, у резиденції Віскулі.



Альтернативи ліквідації СРСР вже не було / фото Getty Images

Фактично, 8 грудня 1991 року стало датою смерті СРСР та появою замість цієї химери незалежних держав. Росія доволі швидко зрозуміла свою помилку й заходилася її виправляти всіма наявними силами, але було запізно. "Процес пішов", – як казав попередник Єльцина на посту очільника Російської імперії.



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"Геополітична катастрофа"

Росія й надалі вважала СНД чимось на кшталт СРСР 2.0, воліла не рахуватися з цим фактом й розглядала незалежність колишніх колоній, як непорозуміння та помилку. На хвилі цього ресентименту зростав новий президент Росії – Путін.

Насамперед треба визнати, і я про це говорив раніше, що розвал Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою століття. А для російського народу це стало справжньою драмою. Десятки мільйонів наших громадян та співвітчизників опинилися за межами Російської Федерації… Для нас залишається найважливішим питанням міжнародна підтримка у забезпеченні прав російських співвітчизників за кордоном і це не є предметом політичних чи дипломатичних торгів,

– звертався Путін до Федеральних зборів у квітні 2005.

Слова Путіна не були пустою бравадою, як здавалося тоді багатьом. Москва вдало скористалася новим сировинним суперциклом і перетворила продаж вуглеводнів не лише на засіб збагачення, а й політичного впливу.

"Ми ще не починали"

Вже за 3 роки Росія почне війну в Грузії, а за 9 – в Україні. До речі, обидва акти агресії Росії грубо порушують ті самі Біловезькі угоди, стаття 5 яких гарантує "недоторканість кордонів" незалежних держав, які виникли на руїнах СРСР.

Втім, як і у 1991 році, підступний план Росії провалився. Нове вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року перетворилося на фіаско. За рік великої війни в Україні Росія не лише втратила більшу частину власної армії, репутацію наддержави і геополітичного мачо, вона прирекла себе саму на смерть.

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Нині Росія стрімко перетворилася на класичний failed state з неминучим дежавю у вигляді Біловезьких угод 2.0. Події 1991 року не завершили деколонізацію Росії й залишили імперії шанс на відродження, нині цього не можна допускати й провести демонтаж цієї загрози світової безпеки якісно та незворотно.

Фраза "Ми ще не починали" обов'язково набуде нових сенсів – саме нею мають надихатися усі, хто реалізовуватиме план денацифікації, демілітаризації, деколонізації та денуклеаризації Росії.

Процес врегулювання з Україною буде непростим і вимагатиме певного часу, але всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, що складаються на землі,

– заявив Путін 9 грудня 2022 року на саміті Євразійської Економічної Спільноти.

Хтозна, чи буде відведена Путіну, або комусь з його двійників роль нового Горбачова, чи стане один з путінських бункерів новою дачею у Форосі або аналогом вагона маршала Фоша, – це все дрібниці. Головне, що Росія має бути зруйнована, лише тоді українці отримають довгоочікуваний мир, а росіяни та поневолені Москвою народи матимуть шанс на нормальне та вільне життя.