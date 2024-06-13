Стоятимемо до перемоги, – Байден назвав 3 кроки на саміті G7, якими посилають сигнал Путіну

Президент США наголошує: Захід продовжує стояти з Україною до перемоги над агресором. Він назвав три важливі кроки, що є водночас сигналами для Путіна.

У четвер, 13 червня, у рамках саміту G7 президенти США та України, Володимир Зеленський та Джо Байден, дали спільну пресконференцію. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пряму трансляцію заходу.

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Три сигнали до Путіна

За словами американського лідера, Захід "неможливо перечекати та неможливо розділити". Світові демократичні еліти продовжуватимуть підтримувати Україну до її перемоги, посилаючи Москві такі три сигнали, що були ухвалені на саміті "Групи семи":

10-річна безпекова угода, підписана між Вашингтоном та Києвом;

історична допомога про надання Україні 50 мільярдів зі суверенних фондів Росії;

угода про використання санкцій проти третіх країн, що допомагають Кремлю обходити обмеження.

Це збільшує тиск на Росію. Це колективний потужний набір дій. Ним створюється міцніший фундамент успіху України,

– наголосив Байден.

Нинішній глава Білого дому згадав: 2,5 роки тому Путін розпочав брутальну війну, вдершись в Україну. Він назвав це жахливим випробуванням для українського народу, але водночас – тестом для всього світу.

Щоразу постає питання: чи стоятимете Захід з Україною за її суверенітет та свободу проти тиранії? Як констатує Джо Байден, щоразу "ми повторюємо – так". Тобто Захід, зокрема США, засвідчують непохитну підтримку України.

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Як наголошувало видання Reuters, Вашингтон та Київ визнають 10-річну безпекову угоду як міст до можливого членства України в НАТО. Сполучені Штати мають намір надавати довгострокову підтримку для розвитку Сил оборони України.

На полях цього ж саміту "Групи семи" прем'єр Японії та президент України підписали безпекову домовленість. Згідно з її текстом, Токіо надасть Києву 4,5 мільярда доларів США вже у 2024 році. Загалом Японія допомагатиме Україні протягом 10 років.

Укладення відповідних документів не стало несподіванкою. Напередодні в Офісі Президента анонсували, що Україна та США підпишуть безпекову угоду на саміті G7 в Італії. Власне, відбувається захід у розкішному готелі Borgo Egnazia біля узбережжя Адріатичного моря. Триватиме до 15 червня.