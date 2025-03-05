Джерела в Білому домі спростували підписання угоди про корисні копалини вже сьогодні

Джерела у Вашингтоні спростовують інформацію про підписання угоди щодо корисних копалин між США та Україною вже сьогодні. Дональд Трамп буцімто планував оголосити про нові домовленості у зверненні до Конгресу.

Про це повідомила в Х старша кореспондентка Fox News в Білому домі Джекі Генріх, передає 24 Канал.

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Що відомо про підписання угоди

За словами журналістки, в цьому питанні "поки що не було жодних зрушень".

Нагадаємо, низка ЗМІ повідомляла – адміністрація Трампа та Україна все ж планують підписати угоду про корисні копалини попри нещодавній конфлікт в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп нібито сказав своїм радникам, що хоче оголосити про намір підписати договір у зверненні до Конгресу сьогодні.

До того ж увечері 4 березня Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова підписати угоду про мінерали "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі". А також підкреслив прагнення до миру і готовність до перемовин для завершення війни.