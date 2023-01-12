Угорка погрожувала обстріляти парламент в Будапешті ракетами

На початку січня у мережі з'явилося відео, на якому громадянка Угорщини погрожувала парламенту своєї країни ракетним обстрілом. Можливої трагедії вдалося уникнути завдяки небайдужому чоловікові.

Так, на наступний день після публікації відео помітив чоловік. Він одразу відреагував та повідомив у поліцію.

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Оперативна робота правоохоронців

Як повідомили в угорському виданні, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом погрози суспільній небезпеці. Ба більше, їм уже вдалося ідентифікувати особу, яка завантажила у мережу відео.

І хоч за вказаною адресою та ймовірним місцем перебування жінку знайти не вдалося, однак вони змогли зв'язатися з нею телефоном. У розмові вона повідомила, що перебуває за кордоном.

Проте довго бігати від правосуддя правопорушниці не вдалося – того ж вечора її заарештували на залізничному вокзалі Будапешта Ньюгаті.

При затриманні знайшли ще одну причину для провадження

Правоохоронці допитали жінку за підозрою у вчиненні злочину, що загрожує суспільній небезпеці. Вона повідомила, що своє відео вона записала та виклала в мережу лише з розважальною метою, а також заперечила свою провину. Однак поліція Будапешта не сприйняла жарт і взяла її під варту.

Також правоохоронці повідомили, що під час затримання у правопорушниці виявили кілька грамів підозрілої речовини, схожої на наркотики. Через це також було відкрито провадження.