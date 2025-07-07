Україні залишається тільки одне: як подолати спротив Угорщини до вступу в Євросоюз

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що якби європейські країни провели опитування населення щодо вступу України до ЄС, то, на його думку, більшість була б проти цього. Орбан – це комплексна проблема. Україна стає заручником ситуації між Будапештом і Брюсселем.

Про це в етері 24 Каналу наголосив політтехнолог Олег Постернак, зазначивши, що Україна використовується Орбаном для створення образу ворога в його виборчій кампанії, яка запланована на 2026 рік.

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Які є варіанти дій щодо Угорщини

Рейтинг орбанівської партії "Фідес" за різними оцінками соцопитувань, як розповів політтехнолог, сягає нині 34 – 36%. Рейтинг опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра, яка, на думку Постернака, має всі шанси здобути перемогу на виборах наступного року і сформувати новий уряд, становить 52 – 54%.

Тому Орбан прагне негайно накачати угорське суспільство ненавистю, роздмухати черговий образ ворога. Раніше він цим постійно зловживав.

"То в нього ворогом є Джордж Сорос і він рятує угорських дітей від ЛГБТ-пропаганди, то образом ворога виступають мігранти й Угорщина начебто пишається своєю міграційною політикою, тепер в нього є Зеленський, зображення якого використовується в антиукраїнській, антиопозиційній рекламі", – розповів Постернак.

Україні, за переконанням політтехнолога, треба дочекатися волевиялення угорського суспільства на виборах. Воно, з його слів, поки що оптимістичне для потенційно проукраїнських сил, але це не означає, що Орбан сидітиме і дивитиметься як повз нього пропливає його влада.

До парламентських виборів Орбан, як зазначив Постернак, не змінить свою думку стосовно України, яка намагалась налагодити відносини з Угорщиною. Українська влада пішла на поступки в багатьох речах для цього в контексті прав угорської нацменшини.

Однак Орбан не підтримав спільне рішення про відкриття переговорів по першому кластеру, це погана новина, бо там, де вже Молдова почала рухатися далі (по ній відкриті переговори), Україна – ні й відстає через фактор Орбана,

– підкреслив політтехнолог.

Інструментів для дій в цьому випадку, на думку Постернака, не дуже багато: або Брюссель залучить фінансовий батіг стосовно Угорщини, або варто дочекатися результатів виборів в Угорщині та зміни там влади, якщо переможе опозиція.

Не лише Орбан є противником України, а й прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Цього тижня Єврокомісія пробувала знову отримати повний консенсус щодо ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії. Словаччина виступила проти цього через європейський проєкт з повного скорочення з 2028 року споживання російського газу. Це внутрішні європейські справи. Україна на це, як зауважив політтехнолог, може вплинути лише опосередковано.

Зазначимо, що політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко пояснив, що спільного та відмінного між Орбаном і Фіцо. Він також озвучив, хто, на його думку, є небезпечнішим опонентом для України та пояснив чому так вважає.