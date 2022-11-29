Угорщина далі блокує участь України в засіданнях НАТО

Чергова зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО пройде у Бухаресті 29 – 30 листопада. На ній планують обговорити подальшу допомогу Україні. Однак Угорщина блокує участь нашої держави у цих засіданнях.

Так, Угорщина виступила проти участі глави МЗС Дмитра Кулеби в офіційній сесії. Тож український міністр змушений зустрітися з колегами окремо.

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Угорщина блокує участь України в засіданнях НАТО ще з 2017 року

МЗС України у коментарі "Європейській правді" підтвердило, що повноцінна участь Дмитра Кулеби в офіційній зустрічі очільників МЗС держав-членів НАТО в Бухаресті заблокована на вимогу Угорщини.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України,

– зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також він додав, що на цій зустрічі Дмитро Кулеба обговорить разом з колегами подальшу військову допомогу нашій державі, а також відновлення енергетичної інфраструктури України.

Зауважимо, що раніше Угорщина призупинила своє вето. Тож Дмитро Кулеба брав участь в офіційних зустрічах НАТО.

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Прем'єр Угорщини веде гру з ЄС

Очільник МЗС України прокоментував політику одіозного прем'єра Угорщини. Дмитро Кулеба наголосив, що Орбан веде гру з ЄС та іноді використовує Україну як заручницю цих відносин.

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