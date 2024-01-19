Угорщина досі блокує 8 транш військової допомоги Україні: як діятиме Євросоюз

Станом на 19 січня 2024 року Угорщина продовжує блокувати надання Україні восьмого траншу військової допомоги. Однак у ЄС не втрачають оптимізму.

Євросоюз підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Наразі триває активна робота, аби офіційний Будапешт припинив блокувати надання допомоги. Про це повідомив високопосадовець ЄС "офф рек", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Зверніть увагу У ЄС розробили документ із гарантіями безпеки для України, – джерела

Ми продовжуємо працювати з Україною над умовами для того, щоб Угорщина перестала створювати проблеми щодо цього 8-го траншу,

– мовиться у повідомленні.

Угорщину можуть позбавити права голосу

Станом на січень 2024 року Угорщину можуть позбавити права голосу у Європарламенті. Він вже проголосував за резолюцію. Мовиться про заклик до Ради ЄС, аби проти Угорщини активізували 7 статтю.

Євродепутати закликають позбутися шантажу з боку Віктора Орбана. Окрім того, вони засудили розблокування 10 мільярдів євро для Будапешту напередодні засідання Євроради.

Як євродепутати голосували за резолюцію:

"За" – 345 євродепутатів;

"проти" – 104 євродепутати;

29 – утрималися.

Окрім того, євродепутати сумніваються, що уряд Угорщини зможе ефективно виконувати свої обов'язки під час головування в Раді ЄС. Він має тривати з липня до грудня 2024 року.