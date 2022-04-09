Угорщина обманює, що плата за газ рублями не буде порушенням санкцій

Угорщина відреагувала на попередження від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про оплату російського газу рублями. Стверджують, нібито це не порушуватиме санкції.

Відповідно до контрактів між Угорщиною та Росією, вибір валюти – мовляв, технічне питання. Про це заявив представник угорського уряду Золтан Ковач.

До теми Це буде спробою обійти санкції, – Єврокомісія попередила компанії про оплату газу рублями

Угорщина каже, що санкції не обходить

Ковач сказав, що в ЄС поки що немає спільних закупівель газу і нафти для європейських країн. Тому Угорщина продовжуватиме дотримуватися укладених з Росією контрактів.

Це не означає обходу будь-якої санкційної політики,

– переконує урядовець.

За його словами, угорська економіка та угорське населення залежать від російського газу на 85%".

Що цьому передувало

Єврокомісія відмовилася оплачувати за російський газ рублями. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила компанії, що оплата рублями буде вважатися як спроба обійти санкції.

Чому Росія хоче оплати за газ рублями

Через санкції Заходу економіка Росії зазнає краху. Путін традиційно вдався до газового шантажу, вимагаючи оплату в рублях.

Європейські лідери відповіли категоричною відмовою.

До речі – Емоційне рішення Путіна, – Фурса про оплату за газ в рублях: