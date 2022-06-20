Угорщина підтримує рекомендацію Єврокомісії надати Україні статус кандидата в ЄС

Угорщина підтримує надання Україні статусу країни-кандидата на вступ в Європейський союз, що раніше рекомендувала Єврокомісія.

Про це повідомив речник премʼєр-міністра Угорщини Берталан Хаваші. За його словами, Віктор Орбан повністю підтримує надання такого статусу.

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Угорщина підтримує надання Україні статусу кандидата ЄС

Але він додав, що разом із кількома іншими країнами-членами вважає, що Грузія та Боснія також мають отримати статус кандидатів.

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.

А 18 червня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Данія підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Того ж дня прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що його уряд також готовий підтримати надання Україні статусу кандидата в Європейського Союзу.

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Потужний сигнал щодо європейської перспективи Україна отримала 16 червня. У цей день лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії заявили, що підтримають надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Донедавна Німеччина, Франція, Данія, Нідерланди, Австрія і Швеція були чи не найбільшими скептиками щодо європейського майбутнього України.

17 червня в Єврокомісії рекомендували надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу. Також рекомендацію отримала Молдова, коли Грузія почула "ні". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, заявила, що Європа на порозі історичного рішення. Вона переконана, що Україні вдасться зробити цей крок, а потім подолати шлях до повноправного членства у ЄС.

Грузинський прем'єр заявляв, що його країна багато років проводить необхідні реформи, тому саме Грузія має першою отримати статус кандидата.

Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

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