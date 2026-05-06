Угорщина повернула Україні захоплені кошти та цінності Ощадбанку, — Зеленський

У середу, 6 травня Україна повернула кошти та цінності Ощадбанку, які у березні були захоплені угорськими спецслужбами. Це стало важливим кроком у відносинах між країнами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Україна повернула гроші та цінності Ощадбанку: які деталі?

Сьогодні, 6 травня, Україна та Угорщина зробили крок у врегулювання відносин – Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, які ще у березні 2026 року були затримані разом із українськими інкасаторами.

Зеленський наголосив, що дії угорських спецслужб були неправомірними.

Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі,

– додав президент.

Глава держави подякував Угорщині за конструктивну позицію та цивілізований крок у вирішенні цієї ситуації. Також Зеленський висловив подяку українській команді за захист інтересів держави та роботу над справедливим рішенням.

Нагадаємо, 21 квітня новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не обговорюватиме із Володимиром Зеленським питання повернення заблокованих угорськими спецслужбами активів українського Ощадбанку до свого офіційного вступу на посаду. Зауважимо, що переможець парламентських виборів у 2026 році, лідер партії "Тиса" офіційно стане новим прем'єр-міністром Угорщини 9 травня.

Водночас Мадяр прокоментував звинувачення Києва на адресу уряду Орбана. Він заявив, що повної картини подій наразі немає, і він бачив лише пропагандистські повідомлення. Також новообраний прем'єр висловив сумнів щодо деталей справи та закликав оцінювати ситуацію зі "здоровим глуздом".