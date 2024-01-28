"Якщо Україна впаде, ми вимагатимемо собі Закарпаття": угорський політик зганьбився заявою

Лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкоі озвучив скандальну та цинічну заяву щодо війни в Україні. За його словами, партія заявить про претензії на Закарпаття в разі втрати Україною державності.

Ці абсурдні закиди він озвучив під час виступу на річній партійній конференції в Будапешті. Від нього прозвучали ще й інші абсурдні тези, як от що війну в Україні спричинив тиск "міжнародних фінансистів".

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Ба більше, Тороцкоі висловився саме про війну, яка "зруйнує Європу та відправить економіку континенту на дно".

Маячня політика вийшла за межі

Угорський політик не посоромився поділитися думками, які радше нагадують "теорію змови" та заявив, що "Україну купив BlackRock" – найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні 10 трильйонів доларів.

Водночас Тороцкої додав, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні: негайне припинення вогню, мир і врегулювання за допомогою переговорів.

Утім, далі він зазначив, що якщо Україна втратить державність, то Mi Hazank, як "єдина сторона в Угорщині", претендуватиме на Закарпаття.

Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія,

– заявив Тороцкоі.

Що відомо про скандального політика