Угорщина обговорює з Україною співпрацю, але проти згадки про членство в НАТО, – МЗС

Київ та Будапешт обговорюють можливу угоду про співпрацю. Втім, в Угорщині наполягають виключити з неї пункт щодо членства України в НАТО.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Magyar Nemzet. Угорщина також підкреслює важливість відновлення прав угорської меншини в Україні.

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Чому Угорщина не бачить Україну в НАТО

За словами представника МЗС Угорщини Мате Пачолая, угода про співпрацю з Україною має обов’язково включати питання "відновлення прав угорської меншини".

Водночас у ході переговорів ми дали зрозуміти українській стороні, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди,

– додав він.

Представник МЗС Угорщини наголосив, що позиція угорського уряду щодо членства України в НАТО залишається незмінною. У Будапешті вважають, що це може призвести до початку третьої світової війни.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський повідомив, що між Україною та Угорщиною готується двосторонній документ. Він спрямований на усунення непорозумінь між країнами та розв'язання питань меншин.