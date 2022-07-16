Угорщина сьогодні стає "голосом" скептичних сил на Заході щодо санкцій проти росії, – Тужанський

Угорщина проти антиросійських санкцій ще із 2014 року, це одна із її небагатьох незмінних позицій. Віктор Орбан дуже часто змінює свою позицію щодо різних питань, але цю він не змінює вже дуже давно.

Про це 24 каналу розповів політолог та аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський. Він також зазначив, що позиція Угорщини є відображенням думок різних непублічних діячів у різних країнах.

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"Це проблема для України та завжди була, зараз це особливо важливе питання. Адже зараз на порядку денному стоїть розгляд 7 пакету санкцій проти росії. І ми пам'ятаємо, якою була позиція Угорщини під час ухвалення та розгляду попереднього пакету", – каже Дмитро Тужанський.

Проблема не тільки у позиції Угорщини, як на мене, Угорщина сьогодні стає голосом скептичних сил у Європі щодо антиросійських санкцій,

– зазначає політолог.

За словами фахівця, це, перш за все, бізнесові і політичні кола німецькі, французькі та деякі американські. Тому, нам не є настільки небезпечною сама Угорщина, як от ці впливові частини суспільств, які просто не говорять про свою позицію вголос.

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Незрозуміла заява Угорщини

Офіційний Будапешт зацікавлений у тому, щоб мінімізувати свою участь в війні в Україні. Разом тим, кажуть в МЗС країни, Угорщина готується до того, що бойові дії можуть наблизитись до її кордонів – мовиться про Закарпаття.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він зазначив, що будь-яка країна, по сусідству якої йде війна, має свої підготовлені сценарії – зокрема, щодо охорони кордону.

На думку міністра санкційних рішень "вже було достатньо". Мовляв, тепер Захід має спрямувати зусилля задля припинення вогню, а потім і для встановлення миру. Будапешт готовий надати майданчик для перемовин, а також приймати українських біженців.