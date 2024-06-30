Стефанішина прокоментувала 11 умов, які висунула Угорщина для вступу України до ЄС

25 червня розпочалися перемовини про вступ України до ЄС. Однак, Угорщина висунула 11 умов щодо нацменшин.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолила делегацію на переговорах про вступ, прокоментувала "Ми Україна" умови Орбана, передає 24 Канал.

До теми Список з 11 пунктів: Угорщина висунула свої умови для України щодо прав нацменшин

Стефанішина про умови Орбана для вступу до ЄС

Віцепрем'єрка зауважила: "Угорська влада, конкретно уряд прем'єра Орбана – це дуже специфічна група людей, які мають специфічні підходи до перемовин".

Водночас зазначила, що жодних зазіхань на територіальну цілісність України "немає і не було", і це "абсолютно не є предметом розмови".

Нещодавно угорська національна спільнота зробила заяву про підтримку України, якраз спростовуючи те, що є будь-які утиски. Є дуже великі політичні маніпуляції, спекуляції. Також було пряме звернення до Орбана, щоб це припинити, адже українці й так багато страждають.

Є діалог, він непростий, бо є специфіка, але ми робимо свій вклад в наше європейське майбутнє і в ті рішення, які ухвалюють лідери. Ми розбудовуємо двосторонні відносини й бачимо успіх,

– наголосила Ольга Стефанішина.

Додала, що пройшло менш ніж пів року після того, як Володимир Зеленський намагався організувати зустріч з Орбаном в Аргентині, якої той не хотів. А кілька днів тому прем'єр Угорщини сам шукав можливості переговорити з президентом і вирішити декілька важливих питань.