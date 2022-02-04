Угорщина заблокувала Україні участь у кібер-НАТО

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "одна з європейських країн" заблокувала участь України у роботі об'єднаного центру кібероборони за НАТО. ЗМІ припускають, що мовиться про Угорщину.

Водночас Данілов не став вказувати, про яку саме країну мовиться. Однак, за його словами, Україні відмовили її сусіди.

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За словами Данілова, "є такий інститут – кібер-НАТО", і що "наші сусіди нам відмовили", наклавши вето на долучення України до його роботи. Сталося це попри те, що подані ще у серпні 2021 року документи пройшли верифікацію. Секретар РНБО стверджує, що закрила шлях Україні лише одна країна.

Це "партнери", чи це щирі партнери,

– запитав секретар Данілов.

Що відомо про центр кіберзахисту НАТО CCDCOE (NATO Cooperative Cyber ​​Defense Center of Excellence) – акредитований НАТО центр кіберзахисту зі штаб-квартирою в Таллінні, який підтримує країни-члени Альянсу та увесь блок у цій сфері. Заснований у 2008 році за ініціативою Естонії після хакерських атак із Росії. Членство відкрито для всіх країн НАТО.

Стосунки України та Угорщини

Офіційних заяв щодо цього від влади України та Угорщини немає.

Ще у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила мовний закон. Угорщина заявила, що він нібито обмежує права нацменшин, пообіцяла політично блокувати засідання комісії Україна – НАТО та шлях нашої країни до Альянсу загалом. Наразі вона тримає своє слово.

У вересні 2021 року Угорщина підписала контракт із "Газпромом" на постачання газу в обхід України. У листопаді глава МЗС Кулеба стверджував, що країна повернеться до "гучної підтримки України в НАТО" після подолання спірних питань, але цього поки що не сталося.

У січні 2022-го глава МЗС Угорщини Сіярто заявив, що якщо в Україні "не зміниться ставлення до прав нацменшин", Будапешт може обмежити її підтримку, причому навіть у разі нового вторгнення Росії. У Кулеби відповіли, що немає підстав для таких звинувачень, і закликали Угорщину розблокувати шлях України до НАТО.

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