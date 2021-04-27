Угорщина заблокувала жорстку заяву Вишеградської групи щодо Росії, – ЗМІ

Прем'єр-міністри країн Вишеградської групи 26 квітня зібралися на термінове засідання, за результатами якого ухвалили офіційну заяву щодо агресивних дій Росії. Втім очільник уряду Угорщини Віктор Орбан заблокував більш жорстку версію декларацію, яка засуджує дії Кремля.

За його словами, попередня версія заяви "вишеградської четвірки" була неприйнятною. Про це інформує Euractiv.

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Орбан заблокував більш жорстку декларацію Вишеградської групи по Росії

Прем'єр-міністри Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі зібралися провели термінове засідання Вишеградської групи через агресивну політику Росію. У підсумку, вони ухвалили офіційну заяву, яка засуджує нещодавно розкриту російську військову таємну операцію в Чехії.

Мовиться про причетність спецслужб Кремля до вибухів на складах боєприпасів у 2014 році. Під час віртуальної зустрічі очільники уряду відкинули більш жорстку версію документу. На цьому наполягав прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Початкова версія декларація, яку розробила Польща, передбачала жорсткіші заяви стосовно агресивних дій Кремля. В ній закликалося скасувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", адже проєкт негативно впливатиме на безпеку Європи.

Також очільники урядів країн "вишеградської четвірки" висловлювали рішучу підтримку Україні й Білорусі. Однак Віктор Орбан назвав цю версію декларацію неприйнятною.

Що цьому передувало

У 2014 році в Чехії на складах зброї у Врбетіце сталися вибухи. Влада Чехії звинувачує офіцерів російського ГРУ "Петрова" та "Боширова", у причетності до інциденту. Їх вже оголосили в розшук

"Петрова" та "Боширова", До того ж Прага офіційно вислала 18 російських дипломатів , яких підозрюють в шпигунстві на користь російських спецслужб.

Росія у відповідь оголосила про видворення 20 чеських дипломатів. Працівників посольства Чехії в Росії оголошено персонами нон-ґрата.

Віктор Орбан відомий проросійською позицією, а також підтримує добрі стосунки з Володимиром Путіним. Прем'єр Угорщини неодноразово критикував Захід через введення санкцій проти Росії.