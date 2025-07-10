Угорщина каже, що у ТЦК Закарпаття нібито побили угорця, через що він помер: у ЗСУ відреагували

Угорщина стверджує, що через побої у ТЦК на Закарпатті помер її громадянин, через що навіть вислала посла України. Кажуть, що угорця побили так, що він згодом помер від отриманих травм.

Але у Сухопутних військах ЗСУ спростували ці заяви і наголосили на готовності з'ясувати усі обставини інциденту, передає 24 Канал.

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Що каже Угорщина про смерть чоловіка на Закарпатті

Угорщина стверджує, що військовослужбовці ТЦК нібито схопили угорця, заштовхали у машину, відвезли до центру комплектування та побили його там залізним прутом.

"Угорським членам родини сказали, що все гаразд, але захоплений чоловік зрештою помер від отриманих травм", – сказав парламентський держсекретар Міністерства закордонних справ і торгівлі Левенте Мадяр, якого цитує видання Telex.

У Híradó.hu написали, що йдеться про 45-річного чоловіка із Закарпаття. Стверджується, що він помер у лікарні 6 липня. Інцидент із ним нібито стався за 3 тижні до цього.

За словами знайомих чоловіка, той мав угорське громадянство і знявся з реєстрації за своєю адресою в Україні, що звільнило його від призову.

Угорські ЗМІ розповідають про декілька можливих версій того, що сталося.

Зокрема, там кажуть, що наступного дня після побиття угорця доставили до тренувального табору, де він втратив свідомість. Звідти його нібито доставили до психіатричної лікарні у Береговому, де й було згодом зафіксовано смерть.

Інша версія угорських медіа, що чоловіка поклали до вказаного закладу за його власним бажанням, бо він нібито стверджував про свою "психічну недієздатність". А помер він через тромбоз, який став наслідком гематоми, отриманої під час побиття.

"Щирі співчуття родині угорця, який загинув унаслідок примусової мобілізації в Україні. У ці важкі часи ми з вами", – навіть написав прем'єр Угорщини Віктор Орбан щодо цієї ситуації.

Що кажуть у Сухопутних військах про смерть чоловіка

У Сухопутних військах прокоментували смерть цього 45-річного чоловіка. Зазначається, що його звати Шебештень Йосип Йосипович.

Там кажуть, що він проходив службу у складі одного з підрозділів ЗСУ.

"Ми глибоко співпереживаємо втраті кожного воїна, який поповнив лави Збройних Сил України, щоб захистити свою державу від повномасштабної агресії. Разом із тим, вважаємо за необхідне оприлюднити перевірену інформацію, яка вже була встановлена", – йдеться у заяві.

У Сухопутних військах наголошують, що померлий – громадянин України.

Його мобілізували на законних підставах 14 червня 2025 року. Медична комісія визнала його придатним до служби.

Шебештеня направили наступного дня до однієї з військових частин для проходження підготовки, а 18 червня він звідти самовільно пішов.

"Без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування", – додають у ЗСУ.

Уже 24 червня стало відомо, що Йосип Шебештень особисто звернувся до лікарні у Береговому, де йому діагностували гостру реакцію на стрес та госпіталізували до обласного закладу з надання психіатричної допомоги. Жодних тілесних ушкоджень у чоловіка не було.

Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство. Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ,

– заявили у Сухопутних військах.

Там додали, що відкриті до прозорого вивчення обставин цієї ситуації у межах законодавства України, та наголосили, що підтримують принцип невтручання у внутрішні справи суверенних держав.