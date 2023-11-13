Цирк імені Орбана триває

Держсекретар МЗС Угорщини Томаш Менцер оголосив, що в країні проведуть референдум. На ньому громадяни мають відповісти на питання "чи місце Україні в ЄС".

Уся справа в грошах

Це новий етап спроб блокування початку переговорів про вступ України до ЄС, про що, зокрема, нещодавно ухвалила рішення Європейська комісія.

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Спершу угорський уряд "обурювався" питаннями захисту угорської мови в Україні. Далі Віктор Орбан казав щось непевне про "світові роки" між Україною та ЄС. Ну а тепер це опитування.

Навіщо воно потрібне – зрозуміло. Орбан хоче підкріпити свої позиції результатами "народного волевиявлення", аби потім опиратися тиску, апелюючи до цього.

Мабуть, поїздка угорського прем'єра до Китаю та зустріч там з "бункерним дідом" була досить "продуктивною". Перед Орбаном поставили завдання за будь-яку ціну блокувати початок переговорів про вступ України, що він і робить. Навіщо це йому? Мабуть, справа у грошах, які російський режим все ще може щедро роздавати "друзям". У будь-якому разі план поки що видається саме таким.

Орбан проводить референдум, перед яким посилено залякує громадян. Власне, тези для залякування уже озвучені:

по-перше, це ідея про "загрозу війни з Росією";

по-друге, що "Україна забере гроші в Угорщини".

Чи спрацює? Мабуть, цілком навіть спрацює. А от що буде далі?

Гравець, який працює на ворога

Загалом, Орбан останнім часом дещо переграє. Одна річ – це коли він просто блокував на деякий час допомогу для України, домагаючись фінансових вигод. На це так або інакше йшли, адже так було простіше.

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Але схоже цього разу мова буде йти про фундаментальні геополітичні речі, і країна, яка живе суто завдяки іншим державам з ЄС, буде диктувати "великим державам" свою волю? Якось це все дуже сумнівно. Тому доведеться шукати все ж якісь механізми впливу. Серед них найочевидніший – гроші ЄС. Бажання одержувати щось одночасно із Брюсселю та Москви, звичайно, є зрозумілим, але це занадто навіть за мірками звичної європейської лояльності.

Побачимо, як вони будуть вирішувати проблему. Це стосується не лише України, адже мати у тилу гравця, який явно працює на стратегічного ворога, це дуже сумнівна позиція з погляду загальноєвропейської безпеки.