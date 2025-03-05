Закрити рота Орбану і зібрати військо: у Європарламенті готують нові ініціативи, – Politico

У Європарламенті знову пропонують позбавити Угорщину права голосу. Депутати представлять спеціальний план.

Члени ЄС майже єдиноголосно підтримують продовження і посилення допомоги Україні у її боротьбі з російською агресією. Водночас є лідери країн, які намагаються завадити підтримки Києва з боку Заходу. Серед них – прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Європейці побоюються, що він може зірвати спеціальний саміт, запланований на 6 березня, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Що відомо

Як повідомляє видання, євродепутати від проєвропейської партії Volt підготували план, який представлять лідерам Євросоюзу. Він складається із 9 пунктів. Один із них містить заклик позбавити Угорщину права голосу, яка неодноразово блокувала спільні рішення членів. Також документ пропонує призначити верховну представницю ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каю Каллас повноцінною міністеркою закордонних справ ЄС.

Крім того, автори тексту хочуть створити спільну європейську армію і забезпечити можливість переглянути договори ЄС, аби включити нові моменти щодо сфери оборони і підготуватися до розширення.

Нагадаємо, що пропозицію позбавити Будапешт голосу вже висували – у липні 2024 року. Це була реакція на міжнародне турне Орбана, яке включало, зокрема й візит до Росії.