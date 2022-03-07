Угруповання ворога біля Конотопа та Охтирки втратило до 50% особового складу
7 березня 2022 , 18:46Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують стрімко втрачати військовослужбовців. Ворог, який не очікував настільки потужного протистояння, вже втратив значну частину особового складу.
Про це в оперативному зведенні станом на 18 годину 7 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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Зокрема, Збройні сили України дали відсіч ворогу, який ще в перші дні війни оточив Конотоп та Охтирку.
Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотопа та Охтирки, втратило до 50 відсотків особового складу,
– повідомляють в ЗСУ.
Щоб продовжити наступальні дії, ворог потребує перегруповування та поповнення запасів.
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