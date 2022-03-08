Угруповання, яке захоплювало Запорізьку АЕС вже розпорошилось по степах, – Арестович

Російські загарбники кілька днів тому захопили Запорізьку АЕС та досі охороняють її. Проте більшість окупантів ховає очі від мешканців Енергодара або вже втекли звідти.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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За його словами, угруповання, яке захоплювало Запорізьку АЕС, а це три батальйонні групи, десь вже "розпорошилися" в запорізьких степах.

Бо вони занадто багато на себе взяли. Такими силами неможливо утримувати такий простір, а вони хотіли "нахапати" якомога більше і тепер не знають, що з цим робити,

– каже Арестович.

Наразі Запорізька АЕС під контролем окупантів та працює в стабільному режимі. Охороняє атомну станцію невелика кількість військових, переважно це – строковики.

Станом на 7 березня на території атомної станції перебували близько 400 загарбників, а також 50 одиниць важкої техніки.

Цікаво, що росіяни спеціально привезли акторів, аби зняти "кіно" про безпеку на ядерному об'єкті, адже співробітники АЕС від будь-якої співпраці відмовились.

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