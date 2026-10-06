Агромагнати з Калінінграда продають зерно в ЄС і фінансують армію Росії, – ГУР

Українська розвідка викрила схему фінансування російської армії через продаж агропродукції в Європі. Власники великого холдингу з Калінінграда уникають санкцій та спрямовують європейські прибутки на підтримку окупантів.

Як повідомляє Головне управління розвідки, йдеться про братів Олександра та Дмитра Долґових. Вони володіють компанією "ДолґовҐрупп", яка є найбільшим аграрним підприємством у Калінінградській області.

Як працює бізнес окупантів

Холдинг братів обробляє понад половину всіх сільськогосподарських земель у своєму регіоні. Підприємство вирощує рослини, розводить тварин та переробляє продукцію.

Щороку бізнесмени збирають понад 300 тисяч тонн зерна, а для його зберігання та перевезення мають власні елеватори й залізничний парк. На експорт йде пшениця, кукурудза, ріпак, ячмінь, жито та олія.

Попри такі масштаби, "ДолґовҐрупп" досі не перебуває у санкційних списках. Це дозволяє компанії вільно заробляти на європейському ринку.

Отримані гроші брати Долґови витрачають не лише на сплату податків до російського бюджету. Вони систематично передають фінансову та матеріальну допомогу підрозділам російських військ, які воюють проти України.

Також брати давно підтримують політичні й ділові контакти з керівництвом області, зокрема з Антоном Аліхановим, який нині є міністром промисловості і торгівлі Росії.

А Олександр Долґов раніше був депутатом Калінінградської обласної думи. Також він очолює ТОВ "Нєвскоє".

Ще один "секрет успіху" агробізнесу Долґових – в'язні як рабська сила. Холдинг тісно співпрацює з федеральною службою виконання покарань Росії, використовуючи працю засуджених і заробляючи на контрактах постачань продукції до системи ФСВП.

Як "ДолґовҐрупп" уникає санкцій і заробляє на ринку ЄС

Близько 95% виробленої холдингом ріпакової олії, за наявними даними, експортується до країн ЄС для виробництва біодизелю. Щороку холдинг отримує міжнародні сертифікати ISCC, без яких експорт ріпакової олії до ЄС неможливий.

У 2021 – 2023 роках компанії ООО "Кужель" та ООО "Фурмановскоє", що входять до холдингу, експортували значні обсяги зерна до Сербії та Литви. Вказані фірми декларували сотні тисяч тонн пшениці та десятки тисяч тонн кукурудзи.

У 2012 році брати виступили співзасновниками литовської компанії UAB Dognus. Попри формальну зміну власників у 2016 – 2018 роках, існує висока ймовірність, що вони насправді зберегли контроль над цією структурою. Dognus здійснювала об'ємні торгові операції з підприємствами, пов'язаними з "ДолґовҐрупп", зокрема закуповувала російське зерно.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України фірма UAB Dognus різко наростила об'єми: у 2022 році активи компанії зросли з 7,48 до 42,96 мільйона євро, грошові кошти – з 86,7 тисячі до 23,21 мільйона євро, а виручка сягнула 55,1 мільйона євро.

Також суттєво зросла транскордонна активність Dognus: із 708 імпортно-експортних операцій у 2018 – 2023 роках, 674 припали на період із 1 січня 2022 року до 17 січня 2023 року.

За оцінками воєнної розвідки України, брати Долґови можуть використовувати UAB Dognus як тіньову європейську фірму заради обходу санкційних обмежень та накопичення фінансових ресурсів у юрисдикції ЄС,

– підсумували у ГУР.

Нагадаємо, що Росія також активно шукає шляхи для грошей, щоб купувати деталі для зброї. Розвідники викрили 14 банків, платіжних систем та фінансових посередників, які допомагають росіянам проводити міжнародні розрахунки. Серед них були криптовалютні платформи та установи, що працюють через китайські системи платежів.