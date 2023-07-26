Допомагали ухилянтам: поліція затримала посадовців ТЦК у трьох областях

Правоохоронці затримали працівників ТЦК, завдяки яким військовозобов'язані могли ухилятися від мобілізації. За корупційні схеми доведеться відповісти.

Національна поліція України затримала посадовців військкоматів, які допомагали уникати призову. Про це повідомили в самому відомстві.

Дивіться також Невтішні, – Зеленський підбив підсумки результатів перевірки військкомів

За словами поліцейських, затримані організували схеми ухилення від призову за гроші. Злочинців затримували у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях, а прайс за їхні "послуги" становив від 9 000 гривень до 1 500 доларів.

Так, на Волині заступник начальника одного із районних ТЦК вимагав у призовника 1 000 доларів.

Посадовець одного з районних ТЦК Дніпропетровської області отримав 1 000 доларів і 12 тисяч гривень, пообіцявши максимально "відтягнути час" призову.

У Чернівецькій області двоє військовослужбовців готували фіктивні документи для військовозобов'язаних про непридатність до військової служби – і систематично вимагали хабарі за це. Цього разу неправомірна вигода становила 9 000 гривень, а у червні 2023 року один із командирів цього ж центру комплектування вимагав хабар у 3 000 доларів.

Представники ТЦК підробляли документи, надаючи фіктивні довідки про неможливість служити за станом здоров'я. Тепер затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, інакше кажучи – в незаконному збагаченні.

Що відомо про перевірки в ТЦК

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, перший заступник міністра оборони України повідомив, що перевірки ТЦК та СП мають на меті покращити роботу, відновити справедливість і притягнути правопорушників до відповідальності.

Створені робочі групи від Міністерства оборони працюють в регіонах. Аналізується все – досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами,

– зазначив він.

За його словами, вже прийнято понад 2300 звернень від громадян, деякі з них стосуються корупції у ТЦК.

Якщо є проблеми під час взаємодії з ТЦК та СП, повідомляйте:

- за номером 0 800 31 01 79 (багатоканальна гаряча лінія);

- на електронну пошту tckreport@gmail.com;

- на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Дивіться також "Лікарі заборонили нервуватися": Борисов спробував пояснити, чому його не треба арештовувати

Чому відбуваються перевірки у ТЦК

Усе через скандал із одеським військкомом Євгеном Борисовим. За час війни він казково збагатився, очолюючи Одеський ТЦК. Ця посада принесла йому 188 мільйонів гривень і нерухомість в Іспанії. Борисова підозрюють у тому, що брав хабарі та незаконно переправляв чоловіків призовного віку за кордон.

Скандальний військком ховався від правоохоронців, але зрештою його затримали. Суд уже відправив його під варту. Володимир Зеленський у зверненні 25 липня підкреслив, що наживатися на війні аморально і люди не пробачать таким "військкомам". Це зрада, і такі дії викликають тільки лють.

Президент закликав перевірити усі ТЦК після скандалу з Борисовим. У НАЗК повідомили, що сформували список: там 1800 керівників і заступників керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Уже стартувало 102 моніторинги способу життя очільників ТЦК, а почали з "регіонів із найбільшими ризиками".