Понад 100 обшуків та 11 областей: викрито схему ухилення від призову

Офіс генерального прокурора розслідує масштабну організацію ухилення від призову під час мобілізації. Ухилянтам надавали документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я.

До схеми, яка допомагала уникнути мобілізації, залучали лікарів. Вона охопила половину України.

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Що вже зробили правоохоронці:

провели майже сто обшуків на території Одеської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Івано-Франківської областей та міста Києва;

виявили та вилучили документи, пов'язані з реалізацією "схеми": це медична документація, журнали реєстрації медичних висновків, довідок амбулаторних пацієнтів, оригінали довідок про непридатність до служби за станом здоров'я, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, де вказано, що людина непридатна до служби.

Викрито масштабну схему допомоги ухилянтам / Офіс генерального прокурора

На фото, наданих ОГП, видно, що довідки містять слова "непридатний до військової служби за станом здоров'я".

Як реалізовували схему ухиляння від служби

До цього були залучені службові особи районних ТЦК і СП. Разом із членами військово-лікарської комісії (ВЛК) вони налагодили видачу довідок про визнання чоловіків непридатними до військової служби за станом здоров'я. Допомагали їм у цьому треті особи.

Завдяки цій схемі військовозобов'язаних знімали з військового обліку. Заплатити за таку "радість" коштувало чимало – в середньому 6000 доларів США.

Як правоохоронці викрили злочинців

Про військовозобов'язаних не було жодних відомостей в електронній системі охорони здоров'я. Це з'ясувалося під час перевірки частини.

Вони були впевнені у своїй безкарності, тож навіть не прибували для проходження ВЛК. Натомість виїздили за кордон, користуючись довідкою про непридатність до військової служби.

Слідство поки що триває, злочинцям мають повідомити про підозру.

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Інші гучні викриття працівників ТЦК

Після одеського військкома Євгена Борисова триває епопея з перевірками ТЦК і СП.