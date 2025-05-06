Україна продемонструвала оновлену САУ "Богдана": полковник запасу пояснив, що змінилося

Україна показала видозмінену версію самохідної артилерійської установки "Богдана". Таку техніку отримала зокрема 44 окрема артилерійська бригада.

Полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом розповів, що нова версія САУ "Богдана" передбачає покращену бронекабіну.

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Про важливість захисту САУ

Зараз триває покращення по різних позиціях. Там, де починаються проблеми, Україна шукає рішення для їх розв'язання. Так, в САУ була проведена інновація щодо кабіни, посилена її броня.

Коли триває контрбатарейна боротьба, то уламками пошкоджується кабіна. Крім того, ворожі безпілотники полюють за українськими САУ, тому важливо захистити екіпаж,

– пояснив Світан.

Зі слів військового експерта, є декілька видів цих САУ, основний – той, що на колесах і який передбачає буксирування. Коли кажуть, що Україна щомісяця виготовляє 36 таких САУ, то, як пояснив Світан, мається на увазі не тільки колісні моделі установок.

Нагадаємо, що раніше Роман Світан зазначав, що Україна має спроможність виготовляти більше, ніж 36 одиниць САУ на місяць. Він наголосив на підтримці Данії, оскільки завдяки данській ініціативі вдалося об'єднати низку країн, які фінансують виробництво певних видів озброєння для України.