У мережі поширили фейковий "указ Зеленського" про позбавлення громадянства Порошенка і Баканова

На інформаційному фронті також триває війна. Тому треба чітко перевіряти інформацію, щоб не натрапити на фейки, які поширює ворог.

Зокрема, нещодавно в соцмережах поширили неправдивий документ. Він на вигляд був як нібито "указ" Володимира Зеленського про те, що він позбавив громадянства п'ятого президента Петра Порошенка.

До теми Зеленський позбавив громадянства Коломойського і Рабіновича, – джерела

"Без громадянства" залишився не тільки Порошенко

Та він не єдиний, про кого мовилося у фейковому указі. Також в "документі" вказували, що громадянства позбавили:

екскерівника СБУ Івана Баканова

мера Дніпра Бориса Філатова

ексомбудсмена Людмилу Денісову

підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука

дружину кума путіна Оксану Марченко та інших.

Виявилося, що "указ" в реальності – це фейк. Вказали його номер "502/2022", дату – 23 липня 2022 року. Саме такий номер був на документі, який ЗМІ поширили раніше щодо позбавлення громадянства інших осіб. Але дата на тому документі – 18 липня 2022 року.

Та це не все, що видало зловмисників. Адже в "офіційному документі" помилилися і написали назву столиці "Киїеві". Також в Дніпрі кажуть, що мера Бориса Філатова громадянства не позбавляли.

Фейковий указ Зеленського / Фото Детектор медіа

Зеленський позбавляє громадянства

Були припущення, що Зеленський позбавив українського громадянства Ігоря Коломойського, що наробило багато шуму. В реєстрі Державної міграційної служби для перевірки паспортів паспорт олігарха вже значиться як недійсний.

Звідси витікали побоювання, що таким чином Коломойський може уникнути потрапляння в реєстр олігархів. Натомість секретар РНБО Олексій Данілов запевняв, що громадянство не має до реєстру стосунку. Адже в нього потрапляють навіть іноземці, які мають бізнес в Україні і яких можна вважати олігархами.

Також був випадок, коли очільник територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався в'їхати в Україну. Прикордонники забрали у нього український паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене, але не показали йому жодних документів, які можуть це підтвердити.

Детальніше про те, що Коломойський міг втратити громадянство: дивіться відео