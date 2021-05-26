Украерорух заперечив слова Лукашенка про відмову приймати літак з Протасевичом

У ДП "Украерорух" заявили, що інформація самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не відповідає дійсності. Мовиться про звинувачення аеропортів Києва та Львова у відмові прийняти "замінований" літак Ryanair.

Реакція Украероруху на заяву Лукашенка

Насправді повідомлення про необхідність прийняти літак з вибухівкою не надходило українським диспетчерам. Про це журналістам 24 каналу розповіла речниця ДП "Украерорух" Оксана Ожигова.

Актуально Лукашенко звинуватив Львів і Київ, які нібито не хотіли прийняти "замінований" літак Ryanair

Інформація не відповідає дійсності,

– заявила Ожигова.

У пресслужбі аеропорту "Київ" також розповіли, що не отримували повідомлення про замінований літак.

Що заявив білоруський диктатор

За словами Лукашенка, інформація про необхідність прийняти замінований літак нібито надійшла в аеропорти Києва, Львова, Вільнюса та Варшави. Однак ніхто буцімто не погодився його прийняти. Зауважимо, це при тому, що рейс летів у Вільнюс.

Самопроголошений президент припустив, що країни нібито забоялися такої відповідальності, або ще абсурдніше – їм було вигідно, щоб літак сів у Мінську.

Коротко про посадку літака Ryanair