Украерорух заперечив слова Лукашенка про відмову приймати літак з Протасевичом

У ДП "Украерорух" заявили, що інформація самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не відповідає дійсності. Мовиться про звинувачення аеропортів Києва та Львова у відмові прийняти "замінований" літак Ryanair.
Реакція Украероруху на заяву Лукашенка
Насправді повідомлення про необхідність прийняти літак з вибухівкою не надходило українським диспетчерам. Про це журналістам 24 каналу розповіла речниця ДП "Украерорух" Оксана Ожигова.
Актуально Лукашенко звинуватив Львів і Київ, які нібито не хотіли прийняти "замінований" літак Ryanair
Інформація не відповідає дійсності,
– заявила Ожигова.
У пресслужбі аеропорту "Київ" також розповіли, що не отримували повідомлення про замінований літак.
Що заявив білоруський диктатор
За словами Лукашенка, інформація про необхідність прийняти замінований літак нібито надійшла в аеропорти Києва, Львова, Вільнюса та Варшави. Однак ніхто буцімто не погодився його прийняти. Зауважимо, це при тому, що рейс летів у Вільнюс.
Самопроголошений президент припустив, що країни нібито забоялися такої відповідальності, або ще абсурдніше – їм було вигідно, щоб літак сів у Мінську.
Коротко про посадку літака Ryanair
- 23 травня у Мінську посадили пасажирський літак, який летів з Афін до Вільнюса. Все тому, що білоруські диспетчери заявили про замінування повітряного судна. До речі, ніякої вибухівки так і не знайшли.
- На землі силовики перевірили усіх пасажирів. Однак білоруського активіста Романа Протасевича та його дівчину з Росії Софію Сапегу затримали.
- Міжнародна спільнота обурилася такими діями білоруської влади та пригрозила введенням санкцій.