Украина без Зеленского

История не знает сослагательного наклонения. Но это не удерживает нас от попыток мысленно переиграть далекое или недавнее прошлое. Правда, даже у такого переигрывания есть ограничения: любое "если бы" должно быть не просто желаемым, а реалистичным.

Можно моделировать победу Наполеона при Ватерлоо – невозможно моделировать победу армии Люксембурга над немецким вермахтом.

То же касается и альтернативного 2019 года без появления Владимира Зеленского на Банковой.

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Многие противники Зе почему-то уверены, что альтернативой нынешнему курсу был второй срок Петра Порошенко. Хотя предвыборная социология ясно показывала, что пятому президенту с зашкаливающим антирейтингом ничего не светит, и во втором туре он проиграет любому реальному сопернику. И если до весны еще можно было предаваться самообману – убеждать себя, будто опросы врут, а у гаранта есть скрытый резерв народной любви – то голосования 31 марта и 21 апреля расставили все точки над "і". У Порошенко не было шансов честно переизбраться: даже если бы в последний момент Зеленский передумал вступать в президентскую гонку.

Юлия Владимировна. Именно она год назад выглядела бесспорным фаворитом предстоящих выборов. Именно у нее, а не у Петра Алексеевича, отнял победу неожиданно возникший на горизонте комик. И реальной альтернативой Зе-Украине была не Украина Порошенко, а Украина Тимошенко.

Преимущества лидера "Батькивщины" перед вчерашним шоуменом очевидны: многолетний политический и управленческий опыт, отсутствие иллюзий, собственная невиртуальная партия с проверенными кадрами. Если Владимир Александрович все еще осваивается на Банковой, то Юлии Владимировне для этого хватило бы считанных недель.

Однако риски, связанные с правлением ЮВТ, являлись продолжением ее же сильных сторон. Новичок Зеленский подобен чистому листу, который можно заполнить любой повесткой. На решения гаранта все еще можно повлиять – если не добрыми рекомендациями, так протестными акциями. А железная Леди Ю – это лист, заполненный давно и целиком. И если бы популистский "Новый курс" от президента Тимошенко кому-то пришелся не по вкусу, то возможностей скорректировать политику Банковой было бы куда меньше, чем сейчас.

Оставались ли год назад другие реалистичные варианты – для тех, кого категорически не устраивал триумф Юли или Вовы? Пожалуй, только один: срыв выборов. Сценарий, которого всерьез опасались многое противники Порошенко. Сценарий, к которому некоторые фанаты Порошенко были внутренне готовы. Сценарий, от реализации которого сам ПАП благоразумно отказался – за что действительно заслужил сакраментальное "Дякую!"

Теоретически команда пятого президента могла бы пойти ва-банк. Наплевать на непредсказуемые последствия, на возмущение в обществе, на реакцию Запада, дорожащего демократической процедурой. Но практически это ввергло бы страну в водоворот еще больших потрясений, чем президентство неопытного Зеленского. Шансы оказаться в международной изоляции и увидеть доллар по 50 при таком развитии событий выросли бы многократно…

История не знает сослагательного наклонения, зато наше будущее альтернативно. И сегодня каждый может задуматься о том, что ждет страну после завершения каденции Зе или в случае его досрочного ухода. Каждый волен мечтать об Украине без президента Зеленского. Вот только главный принцип остается тем же: не стоит путать желаемые альтернативы с реалистичными.

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