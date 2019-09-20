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      Украине нужна здоровая альтернатива формуле Штайнмайера

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      Формула Штайнмайера позволит Путину контролировать Украину
      Формула Штайнмайера позволит Путину контролировать Украину / gettyimages.com

      Представитель Кремля на переговорах в Минске Борис Грызлов, "голос Суркова" Алексей Чеснаков, "министр иностранных дел ДНР" Наталия Никанорова дружно обвиняют украинскую делегацию в "срыве переговоров" по урегулированию на оккупированных Россией территориях, в отказе выполнить условие Путина.

      Речь идет о письменном признании так называемой формулы Штайнмайера, которая должна открыть дорогу к местным выборам на Донбассе – и к выполнению сторонами минских соглашений. Парадокс ситуации в том, что и на этот раз, при Владимире Зеленском, обсуждение этих выборов остановилось ровно на том же месте, где оно застыло при его предшественнике Петре Порошенко.

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      Если очень коротко – Киев согласен с тем (и это подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко), что в день проведения выборов на Донбассе в силу должен вступить закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но требует, чтобы это были настоящие выборы – по украинскому законодательству, с возможностью агитации для украинских партий, с эфиром украинских телеканалов. И без российских войск и их наемников. Проще говоря – чтобы граждане Украины имели возможность свободного выбора.

      Но Москва, что такое свободный выбор, просто не понимает – или притворяется, что не понимает. Кремль хочет организовать на Донбассе фейковые выборы – такие, как в России, только хуже. Никакие войска никто выводить не собирается. От Украины требуют одного: чтобы она признала такие выборы и еще помогла признанию со стороны ОБСЕ. Практически Россия требует от Украины узаконить и легитимизировать оккупацию. А поскольку этого опять не происходит, господа Грызлов, Чеснаков, Никанорова и прочие участники постыдного процесса бесятся и обвиняют во всем украинскую сторону. И объясняют, что Зеленский "не оправдал".

      Бывший президент Украины Леонид Кучма, который отказался подтвердить формулу Штайнмайера на российских условиях, пытался объяснить представителям Кремля, что такое решение вызовет волнения в Украине – даже если предположить, что руководство страны приняло бы этот российский ультиматум. А Кучма очень хорошо знает, что такое Майдан. И Грызлов знает – когда был первый Майдан времен Кучмы, он руководил российской делегацией на переговорах "круглого стола".

      Но российские чиновники, как известно, ничего не забывают и ничему не учатся. Они по-прежнему считают, что украинское руководство нужно просто "нагнуть", а недовольных в Киеве и других украинских городах – просто разогнать. И если это не получается – значит, плохо разгоняют. Ведь в России же все выходит!

      И эта неспособность представителей Кремля делать выводы всякий раз загоняет любой российско-украинский диалог в тупик и делает любого украинского президента – за исключением разве что беглеца Януковича – врагом России.

      Потому что кроме формулы Штайнмайера есть еще формулы свободы, самоуважения и здравого смысла. В России их просто еще не открыли.

      Автор: Виталий Портников

      Интересно: Формула Штайнмайера по Донбассу: в Кремле обозначили собственное видение нынешней ситуации

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Публікації Володимир Зеленський Формула Штайнмаєра Окуповані території
      Джерело: ГРАНИ.ру
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