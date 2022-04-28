Укравтодор скоротить терміни на проєктування доріг та штучних споруд

Державне агентство автомобільних доріг України планує максимально пришвидшити терміни отримання технічної документації та дозволів на проєктування доріг та штучних споруд.

Про це у своєму блозі повідомив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко. Він додав, що проєктні організації мають працювати в умовах мінімальної бюрократії.

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За словами Івка, агентство разом із командою "Прозорро" розробляє законодавчий пакет, який пришвидшить тендерні процедури зі збереженням відкритості та доступності для вітчизняних і іноземних компаній. Також Івко підкреслив, що Укравтодор планує завершити перехід на європейську систему ціноутворення.

Ще до війни ми почали цю масштабну реформу, і її завершення дозволить нарешті створити умови, за яких бізнес буде зацікавлений у використанні сучасних технологій, техніки та матеріалів,

– сказав він.

Позитивний вплив на вартість та конкуренцію

Перший заступник голови Укравтодору переконаний, що такий крок позитивно вплине на вартість дорожніх робіт, а також якісно посилить конкуренцію в галузі.

Ціноутворення у сфері будівництва доріг довгий час будувалось на неефективній радянській системі – так званому ресурсному методі. Післявоєнна відбудова України не може бути загальмована стосами папірців про людиногодини,

– наголосив він.

Андрій Івко також розповів, що на сьогодні понад 600 кілометрів доріг та вулиць різних форм власності Київщини, Чернігівщини та Сумщини прибрані. В тому числі 234 кілометри вулиць найбільш постраждалих населених пунктів Київщини: Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Бородянки та Ворзеля. Ще понад 100 кілометрів доріг очистили у підконтрольних Україні районах Харківщини.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив, що ОП разом із місцевою владою сформували 14 кластерів інфраструктури в кожній області, що потребують відновлення чи модернізації, серед яких і дорожня інфраструктура.

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