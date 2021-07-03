Україна 4 липня вийде зі ще однієї угоди СНД

Україна 4 липня офіційно вийде зі ще однієї угоди СНД. Вона стосується галузі захисту прав споживачів.

Відповідний закон оприлюднили у парламентській газеті "Голос України". Він набуде чинності 4 липня.

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Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць СНД в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року,

– йдеться у документі.

Чому Україна виходить з СНД? Співдружність незалежних держав – це регіональна міжнародна організація, яка створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях.



Україна була однією з членів-ініціаторів створення СНД. Україна й Грузія вийшли зі співдружності після того, як Росія розпочала війни на їхніх територіях.

Україна вийшла з низки угод СНД

У лютому Україна вийшла з угод про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, укладених у межах СНД.

У квітня Україна вийшла з угоди у рамках СНД, яка стосувалася правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.

Уряд схвалив рішення вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.

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