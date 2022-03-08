Україна 9 травня проведе парад Перемоги у звільненому Криму

Російські пропагандисти говорять, що Росія виграє війну і проведе 9 травня воєнний парад в Києві. Хочу сказати, що 9 травня по всіх містах, включно з Кримом, парад Перемоги над російським фашизмом будуть проводити Збройні сили України.

Страшні втрати у росіян

Росія втратила вбитими майже 12 тисяч воєнних та близько 35 тисяч пораненими. Україна продовжує завдавати тяжких незворотних втрат загарбникам.

Змова проти Путіна Як довго залишилось кривавому диктатору

Якщо опиратися на ці цифри, то Росія в цій війні втратила офіційно більше, ніж в 2 чеченських кампаніях (але ж в Чечні теж Кремль не рахувався з втратами, і їх применшував).

Росія задіяла у війні з Україною 150 тисяч воєнних. З них, 50 тисяч вже виведено зі строю; ще більше половини деморалізована та здається в полон пачками. По суті, тепер Росія воює тільки авіацією та бомбами. На всіх напрямах немає прогресу, і фашисти зазнають тяжких втрат.

Другий фронт

Кожен день нашого спротиву несе тяжкі економічні втрати для Росії. Щодня Захід посилює санкції; щодня, кожна країна виводить капітал, згортає бізнеси, блокує активи в Росії.

У Кремля стає все менше і менше ресурсів, щоб вести війну з нами. І не лише в економічному вимірі, але й у військовому. Щоб зібрати резерви для Росії, їй треба від 2 тижнів до 1 місяця. Тому Росія хоче затягнути час і просить про переговори.

Але наша армія буде бити російського фашиста, і виганяти його з нашої території. Тим більше, що окрім доріг, ворог нічого не контролює. Навіть в окупованих містах люди з українськими прапорами виходять на мирні протести та лягають під гусениці фашистських танків.

Україна вистояла

І головне. Президент Зеленський та вся вертикаль влади залишається і буде залишатися в Києві.

По моїй інформації, у Києві залишаються Посли дружніх для нас країн. Столиця має 250 тисяч захисників, а по всій Україні зброю в руки взяли 2 мільйони українців (решта 40 мільйонів працює на перемогу). Пам'ятайте про це.

І на сам кінець. Путін казиться, тому що його "велика і хвалена армія" отримує найбільшу ганьбу за всю історію в Україні.