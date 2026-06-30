Путін втрачає контроль: британський журналіст пояснив, як атаки України впливають на росіян

Україна продовжує завдавати ударів по території Росії. Але останнім часом наслідки війни відчувають й жителі Москви та Московської області. І це може мати серйозні наслідки.

️Водночас атаки України на Москву та Санкт-Петербург можуть схилити Дональда Трампа до думки, що Володимир Зеленський є сильним лідером, а Володимир Путін втрачає позиції і владу. Про це 24 Каналу розповів британський журналіст, публіцист і видавець Пітер Дікінсон, наголосивши, що президенту України вдається створити саме такий образ очільника Кремля.

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Путін отримує дуже чіткі сигнали

Дікінсон нагадав, що Путіну довелося зробити парад 9 травня у Москві менш масштабним, ніж у попередні роки, через загрозу атаки українських дронів.

Він був змушений піти на такий крок, тому що не міг захистити Москву та попросив Трампа переконати Україну не атакувати парад. Це величезне приниження для будь-якого російського лідера, особливо такого, як Путін,

– зауважив журналіст.

Пізніше відбувся економічний форум у Санкт-Петербурзі, який є другою за важливістю подією року для Путіна. Але у день відкриття над містом з'явилися величезні стовпи диму – знову через удари українських сил. Також була атака на найбільший НПЗ Москви, і якщо Росія не здатна захистити такий стратегічний об'єкт у столиці, то, за його словами, що вона взагалі може захистити.

Тож сигнали дуже чіткі. Путін втрачає контроль над війною і виглядає дедалі слабшим. І Трамп це зрозуміє. Це ж усвідомлюють європейці, українці, а також росіяни, бо вони вміють читати між рядками,

– наголосив публіцист.

Росіяни, впевнений Дікінсон, тепер розуміють, що їм постійно брешуть. Деякі з них раніше цього не усвідомлювали, але тепер вони не можуть заперечувати. Вони починають прозрівати і кажуть: "Що взагалі відбувається? По Москві завдають ударів, а нам кажуть, що ми перемагаємо".

Атаки на Москву найбільш болючі для Кремля: дивіться відео

Водночас важливо розуміти, що Москва – це майже ціла країна. Кількість її населення становить до 14 мільйонів осіб. Це величезна територія, тому, на його думку, навіть у разі масштабного удару по конкретній цілі, це незначна атака, і у Москві багато людей могли її навіть не помітити.

Однак вони зіткнуться із нестачею палива на автозаправках. Також можуть виникнути проблеми з постачанням в магазини. Закриються аеропорти, а рейси – скасуються. У результаті будуть потрясіння та невизначеність у всіх сферах. Деякі люди злякаються, але у більшості головним буде відчуття роздратування і, можливо, розчарування. Вони будуть говорити, що це ускладнює їхнє життя,

– підкреслив Пітер Дікінсон.

Він пояснив, що основа негласної угоди Путіна із жителями Москви – дуже привілейованої кастою в Росії – влада веде свою війну, і вона не торкнеться москвичів. Але тепер війна вже впливає на їхнє повсякденне життя. І це може стати проблемою для Кремля.

Зазначимо, що Московська область 30 червня знову перебувала під ударами безпілотників. Під атакою опинився Центр космічного зв'язку "Дубна". Також у Дубні розташовані завод "Кронштадт" з виробництвом БпЛА та підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети типу Х-101/555, Х-69 і Х-59МК.