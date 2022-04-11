НАТО вирішило не втручатися у війну Росії з Україною попри бомбардування окупантами мирних громадян. Втім, Альянс може надати Україні зброю, яка підвищить ефективність наших героїв.у ліквідації ворога.

Заклики України до НАТО та країн Європи щодо закриття неба залишилися без активної відповіді. Аргумент Заходу – це ще більше розпалить війну та розширить межі військових дій.

Читайте також Пройшли Донбас та Сирію, але лягли під Києвом: залишки елітних підрозділів Росії доїдають собаки

Україна потребує зброї

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що у нашій риториці зникло прохання про закрите небо. Але Захід може допомогти нам у боротьбі з окупантами в інший спосіб: надати техніку, важку зброю та ППО.

Дайте нам це, а далі ми, українці, самі з цим усім розберемося. Зокрема з росіянами. І захистимо Європу зрештою,

– запевнив він.

Буде цікаво – До Гааги звернулося 42 країни щодо військових злочинів Росії: відео