Співпраця і виробнича кооперація: Укроборонпром уклав угоду з данською оборонною асоціацією

Україна продовжує нарощувати співпрацю із західними партнерами. Наша держава робить усе можливе для підвищення своєї обороноздатності.

Міністерство оборони Данії повідомило про те, що скерує своїх інструкторів в Україну для навчання героїв ЗСУ. Втім, на сьогодні це не єдина новина про посилення зв'язків з нашим партнером.

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Угода між Укроборонпромом та данською компанією

10 серпня Укроборонпром оголосив про те, що підписав угоду про співпрацю з Данською асоціацією оборонної й безпекової промисловості (DI Defense and Security Industries Association). Повідомляється, що до складу асоціації входить 18 передових компаній з Данії.

Мета угоди – вже зараз зміцнити обороноздатність України, яка дає потужну відсіч російським окупантам. Згодом співпраця буде спрямована на безпілотники, кіберзахист, морські системи та потенційну виробничу кооперацію.

Світ змінюється, і на цих змінах відбиток російського вторгнення в Україну. Ситуація вимагає нашої згуртованості, а також покладає відповідальність на західні демократії, організації та компанії підтримувати український народ,

– прокоментував угоду і Йоахім Фінкельман, директор DI Defense and Security Industries Association.

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