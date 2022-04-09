Україна добре знає, коли, звідки та як випустили ракети по Краматорську, – Подоляк

Україна має усі дані про обстріл вокзалу у Краматорську російськими військовими: коли, звідки та як випустили ракети.

Це навмисне масове вбивство українців

Ракети були випущені із окупованих українських територій, із Шахтарська, що на Донеччині. Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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З території бандитського анклаву, який вони назвали ДНР. З цього бандитського анклаву, із міста Шахтарська стартувала ракета, яка безпосередньо по траєкторії потрапила саме в Краматорський залізничний вокзал. Це навмисне масове вбивство мирних громадян,

– наголосив Подоляк.

Ракет, ймовірно, було кілька

Щодо кількості випущених ракет, то Подоляк зауважив, що також спрацювало і ППО працювало, а ракет, напевно, було все-таки дві.

Радник додав, що точно можна буде говорити після проведення усіх слідчих дій, а винних буде покарано.

Наприклад, буде встановлено, що це було зроблено з такого місця, такими людьми, всі прізвища будуть належним чином запротокольовані, і всі відповідні юридичні претензії будуть пред'явлені, ви можете в цьому не сумніватися,

– зазначив Подоляк.

Обстріл вокзалу в Краматорську: головне

Російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Там перебували близько 4 тисяч людей. З них 90% – жінки та діти.

За останньою інформацією, загинули 50 людей.

Правоохоронці вже зібрали докази воєнного злочину Росії в Краматорську.

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