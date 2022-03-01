Україна докладає всіх зусиль, аби дізнатися про долю захисників Зміїного

В Україні не припиняють робити все можливе, аби достеменно дізнатися долю всіх мужніх прикордонників та морських піхотинців, які боронили острів Зміїний.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко наголосив, що Україна прагне, аби захисники Зміїного якнайшвидше повернулися додому.

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Україна хоче дізнатися про долю оборонців Зміїного

Держприкордонслужба разом зі Збройними силами України не полишають дій, аби достеменно дізнатися долю всіх мужніх прикордонників та морських піхотинців, які боронили острів Зміїний,

– зазначив Демченко.

У ДПСУ додали, що оборонці острова вже стали символом стійкості перед силами кривавого ворога, який мав перевагу. Про їх мужність знає не лише Україна, а й увесь світ.

Нагадаємо, 28 лютого у Військово-Морських силах підтвердили, що українські захисники зі Зміїного живі, вони перебувають у полоні росіян.

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