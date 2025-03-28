Україна домовилася з партнерами про розширення доступу до розвідданих, – Зеленський
- Україна домовилася з деякими партнерами про розширення доступу до розвідувальних даних, відповідних технологій, супутників, які мають європейські партнери.
- Досягнуто домовленості з деякими лідерами щодо доступу до складів з боєприпасами й інвестицій у виробництво українських дронів і ракет.
Напередодні у Франції пройшов саміт "Коаліції охочих". Під час зустрічі в Парижі Україна домовилася з деякими європейськими партнерами про розширення доступу до розвідувальних даних.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.
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Зеленський про доступ до розвідданих Європи
Український лідер розповів про домовленості, яких вдалося досягти під час зустрічі у Франції.
Домовилися з партнерами деяких країн, не буду уточнювати зараз, про розширення, це ініціатива саме європейська, розширення доступу України до розвідданих, до доступу до відповідних технологій, супутників, які мають наші європейські колеги,
– заявив Володимир Зеленський.
Також домовилися з деякими лідерами щодо доступу до їхніх складів із боєприпасами. Окрім того, про ліцензії на виробництво ППО, також працюватимемо над ліцензіями для деяких видів.
Україна домовилася й про інвестиції у виробництво наших дронів і ракет.
"Ми домовились терміново, на це даємо тиждень, провести зустріч в Україні в вузькому колі представників генштабів основних, поки що дуже вузьке коло буде, основних країн, які стовідсотково будуть готові до виробництва", – наголосив український лідер.