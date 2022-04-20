Україна домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя: вивозитимуть жінок, дітей, літніх людей

У середу, 20 квітня, попередньо вдалося погодити гуманітарний коридор з Маріуполя. Місто вже майже 2 місяці перебуває в облозі російських окупантів та під їхніми постійними обстрілами.

Про це повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук. За її словами, з огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку сфокусують зусилля 20 квітня.

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Верещук наголосила, що попередньо вдалося домовитись про гуманітарний коридор для:

жінок,

дітей,

людей похилого віку.

Збір у Маріуполі запланований на 20 квітня з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни. Отже, прошу стежити за відповідними офіційними повідомленнями. Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід,

– підкреслила Верещук.

Додамо, що російські окупанти продовжують гатити по заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи. Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар повідомив, що загарбники скидають потужні бомби на "Азовсталь". Через це він фактично повністю знищений.

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