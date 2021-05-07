Україна домовилася про локалізацію виробництва швейцарських поїздів

Укрзалізниця та швейцарська компанія Stadler CIS AG уклали меморандум про співпрацю та локалізацію в Україні виробництва її пасажирського рухомого складу. Сторони докладатимуть зусиль для розвитку залізничних перевезень в державі.

Виконувач обов'язків голови Укрзалізниці Іван Юрик заявив, що головною умовою партнерства України зі швейцарською компанією є локалізація виробництва на території української держави. Це допоможе залучати додаткові гроші в економіку та розвиток важкої промисловості України.

Читайте також Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення

Що передбачає документ

Згідно з меморандумом, обидві сторони докладатимуть зусиль для розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні та для залучення фінансування.

Якщо швейцарська компанія переможе в одному з тендерів та отримає замовлення на поставлення рухомого складу для Укрзалізниці, компанія планує розглянути можливість локалізації виробництва в Україні.

Ми зацікавлені у співпраці зі світовими виробниками залізничного рухомого складу, які себе зарекомендували в роботі на інших залізницях світу, в тому числі на широкій колії,

– заявив виконувач обов'язків голови Укрзалізниці Іван Юрик.

Поїзди швейцарського виробництва можуть залучати в приміських та регіональних перевезеннях, а також у проєкті City Express.

Нова система приміських поїздів City Express покликана ліквідувати проблему заторів, підвищити якість приміського сполучення та полегшити життя мешканцям великих міст.

До теми Потяги в усій Україні з 5 травня курсуватимуть без обмежень

За словами першого заступника міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича, у 2021 році Україна отримала максимальну бюджетну підтримку на оновлення пасажирського рухомого складу. Мовиться про закупівлю близько 100 пасажирських вагонів та оновлення залізничної інфраструктури.

"Вітаю початок співробітництва Укрзалізниці та швейцарської компанії Stadler. Очікуємо позитивних результатів співпраці", – зазначив Абрамович.

З української сторони документ підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, виконувач обов'язків голови Укрзалізниці Іван Юрик та виконувач обов'язків члена правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.