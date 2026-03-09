Накази уже віддано: як Україна допоможе країнам Близького Сходу та навіщо це нам

Президент Володимир Зеленський повідомив, що США та держави Перської затоки зверталися до України із проханням допомогти у боротьбі з іранськими безпілотниками. Відтак перша група українських спеціалістів вирушила на Близький Схід уже 9 березня.

Що може включати ця допомога, чи не ослабить це український фронт і чому Україні важливо було піти на такий крок в Близькосхідному конфлікті для 24 Каналу розібрали військові та політичні експерти.

Чому Україні було важливо надати допомогу?

Політолог Вадим Денисенко висловив думку, що для України важливо, аби війна на Близькому Сході завершилася якомога швидше.

Передача країнам Перської затоки дронів-перехоплювачів, а також відрядження українських інструкторів для допомоги у протидії іранським "Шахедам" могла б суттєво змінити ставлення цих держав до України.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна на Близькому Сході допомагатиме партнерам передусім у протидії іранським безпілотникам‑камікадзе та крилатим ракетам. Для цього Київ надасть експертизу та бойовий досвід українських військових, організовуватиме навчання та консультації, а також може постачати дрони‑перехоплювачі тим країнам, які зацікавлені у їх використанні.

У багатьох країнах регіону досі зберігаються досить сильні проросійські настрої. Водночас участь українських фахівців у захисті від іранських безпілотників здатна вплинути на сприйняття України та війни між Києвом і Москвою.

Для нас це був би величезний прорив і величезна дипломатична перемога,

– підкреслив політолог.

Він також застеріг, що затягування конфлікту на Близькому Сході може негативно позначитися на постачанні ракет для українських систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Зокрема, у регіоні активно використовуються ракети до системи Patriot, запаси яких швидко зменшуються. Після літньої кампанії Сполучені Штати Америки та Ізраїль проти Ірана, Пентагон навіть тимчасово призупиняв постачання озброєння, проводячи перевірку власних запасів.

Чому Україна допомагає на Близькому Сході: дивитись відео

Чим Україна здатна допомогти?

Українські військові готові захищати інтереси держави будь-де у світі, однак через нестачу особового складу участь у подіях на Близькому Сході може бути лише частковою. Про це заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За його словами, сучасна війна суттєво змінилася. Дешеві безпілотники, зібрані з китайських компонентів, роблять використання традиційних засобів протиповітряної оборони економічно невигідним. Саме тому український досвід боротьби з дронами та відповідні технології мають вивчати міжнародні партнери.

Якщо надійде наказ воювати, наприклад, в Ірані – ми його виконаємо. За Україну наші військові готові боротися будь-де. Водночас через брак людського ресурсу наша участь може бути лише частковою,

– зазначив командир.

Він також наголосив, що після завершення війни частина української армії має продовжувати брати участь у бойових операціях разом із союзниками, адже армія, яка довго не воює, втрачає бойовий досвід і стає менш ефективною.

Сучасні виклики змінюють логіку протиповітряної оборони. Наприклад, іранський дрон коштує приблизно 50 тисяч доларів, тоді як ракета для комплексу Patriot може коштувати близько 2 мільйонів доларів. Через це Україні доводиться шукати нові технологічні рішення для боротьби з такими загрозами.

Україна вже розвиває військово-технічну співпрацю з європейськими виробниками. Участь у спільних проєктах із виробництва озброєння не лише посилює оборону, а й створює довгострокові економічні зв'язки, адже країни-покупці надалі потребують технічного обслуговування та компонентів.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко вважає, що рішення направити українських фахівців для допомоги у захисті американських об'єктів є проявом зрілої та відповідальної позиції держави. Країна демонструє себе як надійний союзник, який має унікальні знання, досвід і технології. Саме тому на українських спеціалістів є попит, адже їхні рішення у боротьбі з дронами є значно дешевшими та ефективнішими, ніж використання дорогих ракет.

Інтерес до українських фахівців лише посилює міжнародні позиції України, а не послаблює їх.

Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що Київ може допомагати партнерам передусім у технологічному та консультативному напрямках щодо протидії безпілотникам. Водночас українські військові спеціалісти мають виконувати свої завдання насамперед на території України.

Маломуж підтримує ідею спільного використання технологій та налагодження виробництва, яке допомагало б захищати як Україну, так і держави, що її підтримують. Проте українські військові ресурси, зокрема безпілотники та підготовлені підрозділи, повинні залишатися для виконання завдань на власній території, адже саме там триває війна і щодня відбуваються російські атаки.

Він наголосив, що кожен фахівець, який здатен протидіяти дронам, потрібен у межах України. Йдеться не лише про системи протидії безпілотникам, а й про авіацію, протиракетну оборону та інші засоби захисту повітряного простору.

Що можуть робити українські військові на Близькому Сході: дивитись відео

Які "козирі" отримає Україна?

Громадський діяч, політик зі США Юрій Рашкін вважає, що звернення Сполучених Штатів Америки до України з проханням про консультації та допомогу у протидії іранським дронам свідчить про наявність у Києва важливих козирів на міжнародній арені.

Український досвід неоціненний, потрібен скрізь по всьому регіону, потрібен по всьому світу. Зненацька з'ясовується, що український досвід – це найважливіший досвід боротьби, бо це не винищувачі, це не супердорогі ракети, це технологія, яка працює,

– зауважив експерт.

Він наголосив, що Україна повинна використовувати цей технологічний і бойовий досвід як дипломатичний ресурс. Обмін власними розробками та знаннями з союзниками може відбуватися в обмін на інші технології та сучасне озброєння, що зміцнить позиції України, зокрема й у можливих переговорних процесах щодо війни.

Українські розробки у сфері безпілотників уже стали прикладом ефективних і відносно недорогих рішень у сучасній війні. Саме тому інтерес до українських технологій зростає, адже вони показали свою результативність у найбільшій війні XXI століття, яка триває на території України.

На думку Рашкіна, якщо партнерам потрібні українські технології чи досвід боротьби з дронами, Україна може співпрацювати з ними, отримуючи натомість необхідні види озброєння. Така взаємодія здатна посилити обороноздатність держави та створити додаткові можливості для тиску на Путіна з метою наближення переговорів про завершення війни.

Як Україна зможе підсилити міжнародні позиції: дивитись відео

Хто і чому запросив допомогу України