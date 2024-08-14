Україна досягає стратегічної мети в Курській області, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що Україна досягає стратегічної мети в Курській області, а українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд. Президент України додав, що протягом доби вже кілька разів заслухував доповіді Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це Зеленський повідомив у традиційному зверненні. Він також відзначив успішну роботу українських дронів по російських аеродромах.

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Зеленський про операцію в Курській області

У традиційному зверненні Володимир Зеленський повідомив, що протягом доби заслухав кілька доповідей головкома ЗСУ Олександра Сирського, який повідомив про ситуацію на полі бою, а також щодо операції в Курській області. Під час розмови вони домовилися про додаткову зброю для захисників на Донеччині.

Окрім того, Зеленський повідомив, що є нові просування в Курській області й Україна досягає стратегічної мети.

Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави,

– повідомив Зеленський.

Він також додав, що провів кілька нарад щодо підтримки дій наших військових на території Курської області. Президент наголосив, що Україна воює за правилами, а тому всі гуманітарні потреби на тій території мають бути забезпечені.

Українські дрони успішно відпрацювали по російських аеродромах

Зеленський у зверненні також відзначив успішну роботу українських дронів. Він вкотре подякував воїнам СБУ, ГУР, Сил оборони, які успішно нищать ворога.

Дякую за влучні, вчасні й результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно,

– додав президент.

Разом з тим президент України наголосив, що є речі, які "лише дронами не зробиш", тому він наголосив на потребі в іншому озброєнні – ракети. Зеленський повідомив, що наша держава продовжує працювати з партнерами у цьому напрямку.

"Що більш сміливі рішення партнерів, то менше може зробити Путін. І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", – резюмував Зеленський.