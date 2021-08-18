Україна дозволила в'їзд іноземцям після однієї дози вакцини від COVID-19

Уряд дещо змінив правила в'їзду іноземців до країни на період пандемії COVID-19. Тепер в Україну можна буде в'їхати не лише повністю вакцинувавшись, а й після першої дози.

Перетнути кордон України іноземці чи особи без громадянства можуть, показавши негативний результат ПЛР, експрес-тест на антиген або документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

До речі Україна офіційно визнала вакцину Johnson & Johnson проти COVID-19

Для в'їзду достатньо однієї дози