Україна дозволила в'їзд іноземцям після однієї дози вакцини від COVID-19

18 серпня 2021 , 14:23
Читать новость на русском

Джерело:

постанова уряду

Уряд дещо змінив правила в'їзду іноземців до країни на період пандемії COVID-19. Тепер в Україну можна буде в'їхати не лише повністю вакцинувавшись, а й після першої дози.

Перетнути кордон України іноземці чи особи без громадянства можуть, показавши  негативний результат ПЛР, експрес-тест на антиген або документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

До речі Україна офіційно визнала вакцину Johnson & Johnson проти COVID-19

Для в'їзду достатньо однієї дози

Тепер прийматимуть іноземний COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією дозою вакцини, що є в переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше треба було підтвердити повний курс.

Чи може України закрити кордони через штам Дельта

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні готові реагувати на погіршення ситуації через штам коронавірусу Дельта. Проте повністю закривати кордони наразі не планують.

Коронавірус в Україні: що відомо

  • За добу 17 серпня в Україні виявили 1 447 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 677 людей.
  • Загалом від початку пандемії захворіли 2 268 666 українців, одужали – 2 198 220, а померли – 53 336.
  • Першу дозу вакцини в Україні вже отримали 4 851 539 осіб, повністю вакцинувались – 2 851 458
Автор: Ольга Музика