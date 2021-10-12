"Україна – гі*но": блогер-підліток втрапив у скандал
Джерело:24 канал
Неповнолітній блогер-заробітчанин під ніком lil_spider_prank втрапив у скандал. Підліток висловився щодо інциденту з дівчиною, яка підпалила державний прапор. Хлопець, напевно, вирішив підтримати її та вилаявся у бік своєї країни.
Так, хлопець пустив потік лайки та обізвав Україну. Ба більше, підліток став плюватись та говорити щось про економіку й низьку зарплату.
До теми Під Дніпром дівчина-підліток спалила прапор України під регіт друзів: обурливе відео
Хлопець назвав Україну "гі*ном"
Крім бурхливих образ, насамкінець хлопець "послав" свою державу. Він оприлюднив емоційне відео, після якого, ймовірно, отримав хейт.
Запам'ятайте, Україна – гі*но,
– написав хлопець.
Крім того, блогер показував у сторіс середній палець й також виклав фото прапора, що горить. Наразі підліток закрив свою сторінку в інстаграмі.
Сторіс підлітка / Фото з інстаграму lil_spider_prank
Дивіться відео, як підліток обізвав Україну:
Хлопець про інцидент зі спаленням прапора дівчиною: дивіться відео
(присутня нецензурна лексика 18+)
Дівчина спалила прапор на Дніпропетровщині
Неповнолітня дівчина з Дніпропетровщини потрапила у скандал. Вона опублікувала відео, на якому підпалює український прапор. Вона казала, що їй все одно, бо це не її стяг.
Потім з'ясували, що вона навчається у місцевій модельній агенції GlorySchool. Заклад швидко відреагував на скандал. Там заявили, що дівчину вже виключили зі школи.