Україна готова до переговорів про завершення війни, – Умєров перед "Рамштайном"

Україна готова до проведення мирних переговорів з Росією. Однак справедливий мир може бути лише у випадку, коли наша держава буде сильною на полі бою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра оборони України Рустема Умєрова, опублікованого напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн".

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Умєров зробив заяву про переговори з Росією

Напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн", Умєров повідомив, що Україна готова до переговорів щодо закінчення війни. Міністр оборони також назвав умову, за якої вони можуть відбутися.

Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою,

– написав Умєров у мережі.