Україна готова до припинення поставок палива з Білорусі, – Данілов

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Україні зупинити поставки електроенергії та палива – у випадку війни з Росією. У РНБО кажуть, що до такого сценарію Україна готова.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він запевнив, що Україна розробила план дій на випадок припинення поставок палива з Білорусі.

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Ймовірність такого кроку Білорусі – мала, – Данілов

У РНБО наголосили, що ймовірність того, що Білорусь таки піде на цей крок, – мала. Проте навіть тоді Київ буде до цього готовий.

На сьогодні ми не бачимо припинення цих поставок. Білорусь постачає паливо на територію нашої країни. Якщо вона не буде цього робити, ми розуміємо, де маємо брати це паливо,

– зауважив Данілов.

Руку допомоги за таких умов Україні готові надати європейські партнери. Передусім мовиться про балтійські країни та Польщу.

Україна на 3 дні від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі

Зазначимо, раніше віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна проведе тест на свою енергетичну незалежність. Так, на 3 дні українці від'єднаються від енергосистем Росії та Білорусі.

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Заява Лукашенка щодо енергетики і України: коротко

Скандальні слова Лукашенка прозвучали під час інтерв'ю з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Самопроголошений президент заявив, що у випадку військового протистояння Росії та України, Мінськ підтримає Москву.

Так, Лукашенко пригрозив "відрізати" Україні електроенергію.

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