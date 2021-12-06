Україна готова не лише вчитися, але й може навчити, – Резніков про стосунки з НАТО

6 грудня 2021 , 17:01
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Джерело:

Армія Inform

Олексій Резніков переконаний, що країни-члени НАТО рано чи пізно підтримають вступ України до лав Альянсу. Але поки не сталося, новий міністр оборони радить не гаяти час і розвиватися.

В інтерв'ю Резніков пояснив, що вступ України до НАТО — це політичне рішення на основі консенсусу 30 країн.

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За його словами, колись це рішення обов'язково ухвалять. Однак наразі 3 країни не підтримують це рішення. 

Але поки рішення формується, не слід чекати. НАТО – це не тільки військовий блок. У Річній національній програмі значну частину присвячено економіці, правосуддю, демократії,
– зазначив він.

Резніков наголосив, що у деяких європейських столицях досі дивляться на стосунки з Україною через призму Москви.

"Нам потрібно досягти такого рівня взаємосумісності у різних сферах, щоб у них самих виникало питання – чому Україна досі не в НАТО? Адже наші партнери знають, що ми не тільки готові вчитися, але й можемо багато чому навчити", – підкреслив міністр оборони.

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Він зауважив, що наша армія має унікальний досвід, зокрема й у сфері інформаційного протиборства та кібероборони.

Щоб рух у цьому напрямку пришвидшити, треба змінити підхід. Треба усвідомити, що натівські стандарти – це не питання міжнародної співпраці, це питання нашого внутрішнього самовдосконалення та розвитку. Нам самим це потрібно і вигідно,
– сказав очільник Міноборони.

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Автор: Альона Захарова