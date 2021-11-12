Україна готова оперативно допомогти: Монастирський запевнив Польщу в підтримці

Міністр внутрішніх справ України обговорив зі польським колегою Маріушем Камінським ситуацію з мігрантами на білоруському кордоні. Денис Монастирський запевнив, що українська сторона готова допомогти Польщі.

Під час розмови, яка відбулась 12 листопада, міністри обговорили питання міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

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Україна підтримує Польщу у питанні міграційної кризи

Монастирський запевнив міністра внутрішніх справ Польщі у солідарності та підтримці позиції польського уряду щодо загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Україна підтримує Польщу у цей непростий час і сподівається, що їй вдасться у мирний та цивілізований спосіб прийти до розв'язання штучно інспірованої кризи,

– зазначив Монастирський.

На кордоні запрацює координаційна група

Вже від 13 листопада на ділянці українсько-польського кордону почне працювати координаційна група з офіцерів-прикордонників та нацгвардійців.

Її діяльність полягатиме в обміні оперативними та розвідувальними даними, а також досвідом щодо реагування польських прикордонників, ознайомлення із тактикою дій мігрантів та сил, що їх координують.

На період міграційної кризи міністри внутрішніх справ України та Польщі щотижня проводитимуть наради в телефонному режимі.

Ми готові оперативно розглянути будь-який запит польської сторони щодо надання допомоги у розв'язанні нинішньої ситуації,

– наголосив український міністр.

Монастирський також ініціював зустрічі міністрів закордонних та внутрішніх справ на платформі Люблінського трикутника. Це потрібно, аби скоординувати дії для ефективного протистояння викликам зі сторони недружніх держав – Росії та Білорусі.