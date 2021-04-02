Україна готова зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану, – Кулеба про катастрофу МАУ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у справі авікатастрофи МАУ Україна має намір зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану. Разом з іншими країнами, яких торкнулася трагедія, вона може створити проблеми для іранської сторони, щоб мотивувати зайняти чесну позицію.

Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб усіх винних в авіакатастрофі покарали. Як він заявив, представники Ірану намагаються уникнути відповідальності та "знайти цапа-відбувайла".

Читайте також Через дії Ірану можуть змінити конвенцію про розслідування авіакатастроф, – Єнін

За словами Кулеби, оскільки Іран поки не добився справедливості у розслідуванні катастрофи МАУ, українські представники готові зайняти більш жорстку позицію. Він заявив, що наразі вони разом з іншими країнами розглядають заходи "для створення проблем для Ірану".

Усе це необхідно для того, щоб мотивувати країну зайняти чесну позицію у справі.

Розслідування повинно продовжуватися. Ми не зупинимось, доки справедливість не переможе в цій трагічній історії,

– заявив Кулеба.

Україна вимагатиме , щоб Іран продовжив розслідування авіакатастрофи літака МАУ. Причиною є те, що оприлюднений Тегераном звіт не дає відповіді на багато запитань.

До теми Цинічна спроба приховати істинні причини катастрофи МАУ, – Кулеба про звіт Ірану

Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Катастрофа сталась невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.

Під час цього на борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Лише 5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про авіакатастрофу.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що в



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу