Україна готова зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану, – Кулеба про катастрофу МАУ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у справі авікатастрофи МАУ Україна має намір зайняти більш жорстку позицію щодо Ірану. Разом з іншими країнами, яких торкнулася трагедія, вона може створити проблеми для іранської сторони, щоб мотивувати зайняти чесну позицію.
Джерело:Kyiv Post
Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб усіх винних в авіакатастрофі покарали. Як він заявив, представники Ірану намагаються уникнути відповідальності та "знайти цапа-відбувайла".
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За словами Кулеби, оскільки Іран поки не добився справедливості у розслідуванні катастрофи МАУ, українські представники готові зайняти більш жорстку позицію. Він заявив, що наразі вони разом з іншими країнами розглядають заходи "для створення проблем для Ірану".
Усе це необхідно для того, щоб мотивувати країну зайняти чесну позицію у справі.
Розслідування повинно продовжуватися. Ми не зупинимось, доки справедливість не переможе в цій трагічній історії,
– заявив Кулеба.
До теми Цинічна спроба приховати істинні причини катастрофи МАУ, – Кулеба про звіт Ірану
Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко
- В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Катастрофа сталась невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.
- Під час цього на борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- Лише 5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про авіакатастрофу.
- Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що влада Ірану відмовляється називати Україні осіб, яких підозрюють у причетності до катастрофи.